Боевики нарушили договоренности, применив беспилотник на Донбассе

Российско-оккупационные силы с начала 30 августа придерживаются режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Ситуация на Донбассе полностью контролируется украинскими военными.
Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.
По данным штаба, с начала суток по всей линии фронта не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны пророссийских боевиков. Потерь среди личного состава украинских подразделений также нет.
Однако в районе Широкино оккупационные силы нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, применив беспилотный аппарат типа "квадрокоптер".
"Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - отметили в штабе.
Напомним, вчера оккупанты нарушали перемирие вблизи Зайцево.
Кроме того, 28 августа пророссийские боевики применили гранатометы в районе Авдеевки.
Добавим, с начала перемирия на Донбассе украинская разведка зафиксировала гибель более 20 пророссийских боевиков.