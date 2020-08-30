Боевики нарушили договоренности, применив беспилотник на Донбассе

Российско-оккупационные силы с начала 30 августа придерживаются режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Ситуация на Донбассе полностью контролируется украинскими военными.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

По данным штаба, с начала суток по всей линии фронта не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны пророссийских боевиков. Потерь среди личного состава украинских подразделений также нет.

Однако в районе Широкино оккупационные силы нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, применив беспилотный аппарат типа "квадрокоптер".

"Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - отметили в штабе.

Напомним, вчера оккупанты нарушали перемирие вблизи Зайцево.

Кроме того, 28 августа пророссийские боевики применили гранатометы в районе Авдеевки.

Добавим, с начала перемирия на Донбассе украинская разведка зафиксировала гибель более 20 пророссийских боевиков.