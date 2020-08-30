ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бойовики порушили домовленості, застосувавши безпілотник на Донбасі

Автор: Дмитро Левицький

Російсько-окупаційні сили з початку 30 серпня дотримуються режиму всеосяжного припинення вогню на Донбасі. Ситуація на Донбасі повністю контролюється українськими військовими.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

За даними штабу, з початку доби по всій лінії фронту не було зафіксовано жодного обстрілу з боку проросійських бойовиків. Втрат серед особового складу українських підрозділів також немає.

Однак в районі Широкиного окупаційні сили порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, застосувавши безпілотний апарат типу "квадрокоптер".

Популярні новини

"Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, вчора окупанти порушували перемир'я поблизу Зайцевого.

Крім того, 28 серпня проросійські бойовики застосували гранатомети в районі Авдіївки.

Додамо, з початку перемир'я на Донбасі українська розвідка зафіксувала загибель понад 20 проросійських бойовиків.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасООСбойовикибеспилотник