Бойовики порушують перемир'я на Донбасі, - штаб

Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують порушувати перемир’я на Донбасі. Від початку доби 18 березня 2018 року зафіксовано один обстріл опорних пунктів Збройних сил України, повідомили в прес-центрі штабу АТО у Facebook.

"На Донецькому напрямку на світанку противник з гранатометів вів вогонь по захисниках Авдіївки. Унаслідок обстрілу жоден український воїн не постраждав.", - йдеться у повідомленні штабу.

На Луганському напрямку режим повного припинення вогню бойовиками незаконних збройних дотримувався. Ситуація по всій лінії розмежування сторін перебуває під контролем Збройних сил України.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 18 березня 2018... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 18 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за минулу добу, 17 березня, російсько-окупаційні війська провели один обстріл позиції сил АТО.