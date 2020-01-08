Боевики нарушают обязательства по отводу техники на Донбассе, - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе фиксирует нарушение со стороны российских незаконных вооруженных формирований относительно отвода тяжелого вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Так, в отчете от 7 января речь идет о том, что на территории полигоне в районе оккупированного Мусинська беспилотник наблюдателей обнаружил 7 единиц реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 10 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 12 буксируваних гаубиц Д-30 "Лягушка" и 3 танка Т-64.

Кроме того, вблизи оккупированного населенного пункта Хрустальный наблюдатели зафиксировали 10 буксируваних гаубиц 2А65 "Мста-Б" и 8 единиц 2A36 "Гиацинт-Б", а также 10 танков Т-64.

"Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники очередной раз демонстрируют нежелание придерживаться минских договоренностей", - подчеркнули в штабе.

Напомним, ранее миссия ОБСЕ обвинила украинских военных в нарушении договоренностей об отводе вооружений на Донбассе. Наблюдатели зафиксировали присутствие на линии разграничения украинских зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса". Однако в штабе ООС заявили, что ЗРК не подпадает под условия отвода.