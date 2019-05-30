Боевики наращивают тяжелое вооружение на Донецком и Луганском направлениях

Российско-оккупационные войска наращивают тяжелое вооружение, прежде всего реактивные системы залпового огня "Град" на Донецком и Луганском направлениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

По данным отчетов СММ ОБСЕ, на неподконтрольных правительству Украины территориях зафиксировано вооружение, размещенное с нарушением линий отвода.

Так, 27 мая Миссия зафиксировала 22 реактивные системы залпового огня у населенного пункта Хрустальное юго-западнее Луганска и 4 РСЗО (БМ-21) вблизи населенного пункта Новоамвросиевское восточнее Донецка.

Также на неподконтрольной правительству Украины территории обнаружено вооружение, размещенное по линиям отвода, но и за пределами выделенных мест хранения вооружения. В частности, 25 мая беспилотный летательный аппарат Миссии обнаружил две самоходные гаубицы рядом с населенным пунктом Широкое юго-восточнее Луганска.

В то же время представителями Миссии ОБСЕ зафиксированы места размещения отведенного тяжелого вооружения в ОРДО, а именно 27 мая наблюдатели заметили отсутствие 8 буксируемых гаубиц.

Также есть признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности в неподконтрольных правительству Украины районы. Так, 22 мая БПЛА СММ впервые обнаружил две траншеи общей протяженностью 50 метров недалеко от населенного пункта Углегорск, что на северо-восток от Донецка, где оккупационные войска РФ наращивают огневые и оборонительные позиции.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил 29 мая вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал.