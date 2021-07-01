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Боевики нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Днем 1 июля боевики обстреляли из запрещенных минскими соглашениями 122-миллимитровых орудий и минометов 120 калибра частный сектор Авдеевки. Разрушены дома местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки - под огонь попал частный сектор", - говорится в сообщении.

В ООС отметили, что боевики применяли 122-миллиметровые артиллерийские системы и минометы 120-го калибра, которые запрещены минскими соглашениями.

В результате обстрела повреждения получили несколько домов и приусадебных хозяйств местных жителей. Один из них полностью уничтожен после вспыхнувшего пожара.

"Никто из мирных жителей не пострадал", - уточнили украинские военные.

Фото: боевики нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, сегодня, 1 июля, в результате обстрела позиций ООС на Донбассе ранение получил украинский военнослужащий.

Отметим, ранее США назвали главное препятствие на пути к миру на Донбассе.

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