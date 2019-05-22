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Боевики проверяют документы на землю у жителей Донбасса

Новости » Общество    22.05.2019 - 14:08
Боевики проверяют документы на землю у жителей Донбасса
Иллюстративное фото (www.radiosvoboda.org/AFP)

Так называемые "силовые структуры" оккупационной администрации усиливают контроль местного населения

Оккупационная администрация на Донбассе начала проверять документы на недвижимость и другое имущество у мирных жителей оккупированных территорий. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает пресс-центр Минобороны со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что таким образом российские оккупационные администрации ужесточают контроль за населением временно оккупированной территории.

"Представителями т.наз. "силовых структур" оккупантов начата проверка граждан, которые проживают в частных домах на наличие у них документов на право собственности, в т.ч. на земельные участки", - цитирует Минобороны данные Главного управления разведки.

В ведомстве не исключают, что таким образом боевики пытаются обнаружить для дальнейшей т.зв. "национализации" здания и земли, собственники которых выехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало со ссылкой на разведку, что российское оккупационное командование на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усилило антиукраинскую информационную пропаганду. В частности, боевики обвиняют подразделения Объединенных сил в нарушении режима тишины и обстрелах объектов гражданской инфраструктуры.

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