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Боевики с начала суток стреляли только возле Нью-Йорка. Обошлось без потерь

Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе проведения ООС, боевики Российской Федерации один раз открыли огонь по позициям украинских защитников. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, боевики России открыли огонь в направлении Нью-Йорка. Обстреливали военных Украины из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - добавляет пресс-служба ООС.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что за минувшие сутки, 29 ноября, боевики России 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов были ранены три человека - одна гражданская и двое военных.

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Российская ФедерацияУкраинаДонбассНью-ЙоркООС