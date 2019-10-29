Боевики с начала суток пять раз обстреляли позиции ООС

На Донбассе в течение текущих суток, 29 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что боевики обстреляли позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела по позициям Объединенных сил вблизи Богдановки, Красногоровки. Тут боевики применили автоматические гранатометы, стрелковое оружие, станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили три обстрела наших позиций возле Луганского и Крымского. Боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, в районе населенного пункта Архангельское (Донецкая область) боевики тремя очередями из стрелкового оружия обстреляли беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.