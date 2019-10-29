Бойовики з початку доби п'ять разів обстріляли позиції ООС

На Донбасі протягом поточної доби, 29 жовтня, збройні формування РФ і її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що бойовики обстріляли позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив два обстріли по позиціях Об'єднаних сил поблизу Богданівки, Красногорівки. Тут бойовики застосували автоматичні гранатомети, стрілецьку зброю, станкові протитанкові гранатомети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили три обстріли наших позицій біля Луганського і Кримського. Бойовики застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю.

Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, в районі населеного пункту Архангельське (Донецька область) бойовики трьома чергами зі стрілецької зброї обстріляли безпілотний літальний апарат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.