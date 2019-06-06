Боевики с начала суток пять раз обстреляли позиции ООС

На Донбассе с начала суток, 6 июня, боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что с начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил в районе Павлополя, Ужовки, Водяного, Марьинки,

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматических станковых гранатометов один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Майорск. Огонь враг вел по направлению населенного пункта Шахта 6-7.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 5 июня, вследствие обстрелов со стороны боевиков погиб один военнослужащий из состава операции Объединенных сил, еще один получил ранения.