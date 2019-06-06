Бойовики з початку доби п'ять разів обстріляли позиції ООС

На Донбасі з початку доби, 6 червня, бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що з початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування РФ обстрілювали позиції наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил в районі Павлополя, Ужовки, Водяного, Мар'їнки,

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" супротивник з автоматичних станкових гранатометів один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Майорск. Вогонь ворог вів у напрямку населеного пункту Шахта 6-7.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли з боку збройних формувань РФ українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 5 червня, внаслідок обстрілу з боку бойовиків загинув один військовослужбовець зі складу операції Об'єднаних сил, ще один отримав поранення.