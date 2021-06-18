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Боевики с начала суток один раз стреляли на Донбассе. Военные не пострадали

Автор: Дмитрий Левицкий

С начала пятницы, 18 июня, пророссийские боевики один раз нарушали режим прекращение огня на Донбассе. Обстрел со стороны оккупантов зафиксировали в районе населенного пункта Золотое.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Оккупационные войска обстреляли позиции украинских военнослужащих из ручных противотанковых гранатометов. Подразделения Объединенных сил потерь в результате этого обстрела не понесли.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК уведомила представителей СММ ОБСЕ", - добавили в штабе.

Кроме того, с начала суток украинские саперы разминировали более 13 гектаров прифронтовой территории. Саперы передали на уничтожение 43 взрывоопасных предмета.

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ДонбассООСобстрелбоевики