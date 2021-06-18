Бойовики з початку доби один раз стріляли на Донбасі. Військові не постраждали

З початку п'ятниці, 18 червня, проросійські бойовики один раз порушували режим припинення вогню на Донбасі. Обстріл з боку окупантів зафіксували в районі населеного пункту Золоте.
Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.
Окупаційні війська обстріляли позиції українських військовослужбовців з ручних протитанкових гранатометів. Підрозділи Об'єднаних сил втрат в результаті цього обстрілу не зазнали.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ", - додали у штабі.
Крім того, з початку доби українські сапери розмінували понад 13 гектарів прифронтової території. Сапери передали на знищення 43 вибухонебезпечні предмети.