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Бойовики з початку доби один раз стріляли на Донбасі. Військові не постраждали

Автор: Дмитро Левицький

З початку п'ятниці, 18 червня, проросійські бойовики один раз порушували режим припинення вогню на Донбасі. Обстріл з боку окупантів зафіксували в районі населеного пункту Золоте.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Окупаційні війська обстріляли позиції українських військовослужбовців з ручних протитанкових гранатометів. Підрозділи Об'єднаних сил втрат в результаті цього обстрілу не зазнали.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ", - додали у штабі.

Крім того, з початку доби українські сапери розмінували понад 13 гектарів прифронтової території. Сапери передали на знищення 43 вибухонебезпечні предмети.

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ДонбасООСобстрелбойовики