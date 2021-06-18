Боевики с начала суток один раз стреляли на Донбассе. Военные не пострадали
Фото: боевики один раз нарушили "тишину" на Донбассе (фото facebook.com/mod.mil.rus)
С начала пятницы, 18 июня, пророссийские боевики один раз нарушали режим прекращение огня на Донбассе. Обстрел со стороны оккупантов зафиксировали в районе населенного пункта Золотое.
Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.
Оккупационные войска обстреляли позиции украинских военнослужащих из ручных противотанковых гранатометов. Подразделения Объединенных сил потерь в результате этого обстрела не понесли.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК уведомила представителей СММ ОБСЕ", - добавили в штабе.
Кроме того, с начала суток украинские саперы разминировали более 13 гектаров прифронтовой территории. Саперы передали на уничтожение 43 взрывоопасных предмета.