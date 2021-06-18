ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики з початку доби один раз стріляли на Донбасі. Військові не постраждали

Новость на русском →
Золоте, П'ятниця 18 червня 2021 17:41
Бойовики з початку доби один раз стріляли на Донбасі. Військові не постраждали Фото: бойовики один раз порушили "тишу" на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитро Левицький

З початку п'ятниці, 18 червня, проросійські бойовики один раз порушували режим припинення вогню на Донбасі. Обстріл з боку окупантів зафіксували в районі населеного пункту Золоте.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Окупаційні війська обстріляли позиції українських військовослужбовців з ручних протитанкових гранатометів. Підрозділи Об'єднаних сил втрат в результаті цього обстрілу не зазнали.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ", - додали у штабі.

Крім того, з початку доби українські сапери розмінували понад 13 гектарів прифронтової території. Сапери передали на знищення 43 вибухонебезпечні предмети.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ООС обстрел бойовики
NEWS
Абітурієнти з ОРДЛО можуть уникнути покарання за в'їзд з Росії: прикордонники назвали умову
Абітурієнти з ОРДЛО можуть уникнути покарання за в'їзд з Росії: прикордонники назвали умову
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами