Бойовики з початку доби один раз стріляли на Донбасі. Військові не постраждали
Фото: бойовики один раз порушили "тишу" на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
З початку п'ятниці, 18 червня, проросійські бойовики один раз порушували режим припинення вогню на Донбасі. Обстріл з боку окупантів зафіксували в районі населеного пункту Золоте.
Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.
Окупаційні війська обстріляли позиції українських військовослужбовців з ручних протитанкових гранатометів. Підрозділи Об'єднаних сил втрат в результаті цього обстрілу не зазнали.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ", - додали у штабі.
Крім того, з початку доби українські сапери розмінували понад 13 гектарів прифронтової території. Сапери передали на знищення 43 вибухонебезпечні предмети.