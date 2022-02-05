UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики с начала суток четыре раза нарушали "тишину" на Донбассе

Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики с начала суток четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. До сегодня на Донбассе двое суток сохранялась "тишина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Так, оккупанты с помощью беспилотника обстреляли Павлополь, а в сторону населенного пункта Пески наемники вели огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Пищевика позиции подразделений Объединенных сил дважды попадали под вражеский обстрел. Там пророссийские боевики применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - добавили в штабе ООС.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о последствиях обстрела Павлополя.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассООСБоевики на Донбассе