Боевики с начала суток 9 раз обстреляли позиции ООС

На Донбассе с начала суток 24 сентября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

.В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник произвел 4 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Красногоровки со стороны Старомихайловки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Марьинки по направлению Трудовского - из автоматического гранатомета, снайперской и стрелкового оружия; неподалеку Павлополя по направлению Украинского - из стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 5 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Травневого по направлению Доломитного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Крымского по направлению Донецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новолуганского по направлению Доломитного - из гранатометов различных систем; неподалеку Троицкого по направлению Калинового - из стрелкового оружия

В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.

Напомним, на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) от начала суток, 23 сентября, боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня, ранения получили двое украинских военных.

РБК-Украина сообщало, что по данным украинской разведки, командование российских оккупационных войск начало более активно применять разведывательные и снайперские группы на Донбассе. По сообщению Минобороны, на Донбасс начали привлекаться диверсионные подразделения, которые три месяца готовились в Ростовской области РФ к ведению "партизанской войны".