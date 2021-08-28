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Боевики с начала суток 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Автор: РБК-Украина

С начала суток зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранены восемь украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Неподалеку Троицкого враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреляли наши позиции из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Также российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.

У населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Водяного, что вблизи Донецка, оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.

Вблизи Травневого российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы.

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Донбасс