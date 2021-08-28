Бойовики з початку доби 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

З початку доби зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. В результаті обстрілів поранені вісім українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.
Неподалік Троїцького ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстріляли наші позиції з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає.
Біля населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
У районі Водяного, що біля Донецька, окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.
Поблизу Травневого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Луганського окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Крім того, на межі Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
В результаті обстрілу четверо військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 - бойові травмування.