Боевики с начала дня трижды обстреливали украинские позиции на Донецком направлении

Украинские военные дважды открывали огонь в ответ

Боевики с начала суток, 30 июня 2018 года, трижды обстреливали украинские позиции на Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

"С полуночи со стороны боевиков оккупационных администраций РФ зафиксировано 3 прицельных обстрела. Все они произошли на Донецком направлении", - сообщил он.

Так, по информации Минобороны, около 6 часов утра боевики выпустили 2 мины 120-го калибра по защитникам Гнутово. Кроме того, вблизи Гнутово и Марьинки боевики также вели обстрелы из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные дважды открывали ответный огонь, потерь среди личного состава ООС нет.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе ранены двое украинских военных.