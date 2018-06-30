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Боевики с начала дня трижды обстреливали украинские позиции на Донецком направлении

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 13:22
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Украинские военные дважды открывали огонь в ответ

Боевики с начала суток, 30 июня 2018 года, трижды обстреливали украинские позиции на Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

"С полуночи со стороны боевиков оккупационных администраций РФ зафиксировано 3 прицельных обстрела. Все они произошли на Донецком направлении", - сообщил он.

Так, по информации Минобороны, около 6 часов утра боевики выпустили 2 мины 120-го калибра по защитникам Гнутово. Кроме того, вблизи Гнутово и Марьинки боевики также вели обстрелы из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные дважды открывали ответный огонь, потерь среди личного состава ООС нет.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе ранены двое украинских военных.

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 28,2 тыс. человек Боевики продолжают скрыто сосредотачивать военную технику на Донбассе, - СЦКК
Теги публикации: Министерство обороны Украины, Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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