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Бойовики з початку дня тричі обстрілювали українські позиції на Донецькому напрямку

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 13:22
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Українські військові двічі відкривали вогонь у відповідь

Бойовики з початку доби, 30 червня 2018 року, тричі обстрілювали українські позиції на Донецькому напрямку. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Максим Праута.

"З опівночі з боку бойовиків окупаційних адміністрацій РФ зафіксовано 3 прицільних обстріли. Усі вони відбулися на Донецькому напрямку", - повідомив він.

Так, за інформацією Міноборони, близько 6 години ранку бойовики випустили 2 міни 120-го калібру по захисниках Гнутового. Крім того, поблизу Гнутового та Мар’їнки бойовики також вели обстріли з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Українські військові двічі відкривали вогонь у відповідь, втрат серед особового складу ООС немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі поранено двох українських військових.

КПВВ на Донбасі за добу перетнули 28,2 тис. осіб Бойовики продовжують приховано зосереджувати військову техніку на Донбасі, - СЦКК
Теги публікації: Міністерство оборони України, Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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