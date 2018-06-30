Бойовики з початку дня тричі обстрілювали українські позиції на Донецькому напрямку

Українські військові двічі відкривали вогонь у відповідь

Бойовики з початку доби, 30 червня 2018 року, тричі обстрілювали українські позиції на Донецькому напрямку. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Максим Праута.

"З опівночі з боку бойовиків окупаційних адміністрацій РФ зафіксовано 3 прицільних обстріли. Усі вони відбулися на Донецькому напрямку", - повідомив він.

Так, за інформацією Міноборони, близько 6 години ранку бойовики випустили 2 міни 120-го калібру по захисниках Гнутового. Крім того, поблизу Гнутового та Мар’їнки бойовики також вели обстріли з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Українські військові двічі відкривали вогонь у відповідь, втрат серед особового складу ООС немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі поранено двох українських військових.