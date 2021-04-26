Боевики из минометов обстреляли Водяное. Под огнем оказались гражданские объекты

Оккупанты около 21:00 выпустили по населенному пункту 12 мин 120-го калибра, 4 мины 82-го калибра и 12 боеприпасов из СПГ. В результате обстрела мирные жители не пострадали.

"Украинской стороной СЦКК осуществлена верификация обстрелов, в результате чего зафиксированы воронки от разрывов, остатки боеприпасов и ущерб, нанесенный домохозяйствам", - рассказали в штабе.

Фото: последствия обстрела Водяного пророссийскими боевиками (facebook.com/pressjfo.news)

Об обстреле со стороны пророссийских боевиков украинская сторона сообщила нотой наблюдателей СММ ОБСЕ. К ноте добавили соответствующие доказательства обстрела и его последствий.

"С начала текущего года в СММ ОБСЕ направили 177 нот, в которых зафиксированы наиболее резонансные нарушения режима прекращения огня, связанные, в том числе с обстрелами населенных пунктов на подконтрольной территории. Указанные материалы составляют основу доказательной базы преступлений оккупантов на украинской земле", - добавили в командовании ООС.