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Боевики из минометов обстреляли Водяное. Под огнем оказались гражданские объекты

Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики вечером 24 апреля из минометов и гранатометов обстреляли населенный пункт Водяное в Донецкой области. В результате обстрела повреждения получили гражданские объекты и инфраструктура.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Оккупанты около 21:00 выпустили по населенному пункту 12 мин 120-го калибра, 4 мины 82-го калибра и 12 боеприпасов из СПГ. В результате обстрела мирные жители не пострадали.

"Украинской стороной СЦКК осуществлена верификация обстрелов, в результате чего зафиксированы воронки от разрывов, остатки боеприпасов и ущерб, нанесенный домохозяйствам", - рассказали в штабе.

Фото: последствия обстрела Водяного пророссийскими боевиками (facebook.com/pressjfo.news)

Об обстреле со стороны пророссийских боевиков украинская сторона сообщила нотой наблюдателей СММ ОБСЕ. К ноте добавили соответствующие доказательства обстрела и его последствий.

"С начала текущего года в СММ ОБСЕ направили 177 нот, в которых зафиксированы наиболее резонансные нарушения режима прекращения огня, связанные, в том числе с обстрелами населенных пунктов на подконтрольной территории. Указанные материалы составляют основу доказательной базы преступлений оккупантов на украинской земле", - добавили в командовании ООС.

Напомним, на днях под обстрел оккупантов попали окрестности Торецка. Две ракеты от противотанкового комплекса повредили ограждение и окна жилого дома.

Добавим, вчера оккупационные войска 12 раз нарушали перемирие на Донбассе. Украинские военнослужащие в результате обстрелов не пострадали.

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