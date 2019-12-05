Боевики из минометов обстреляли позиции ООС возле Широкино

С утра четверга, 5 декабря, российско-оккупационные силы трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, а в районе Широкино применили минометы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Так, около 07:25 российские незаконные вооруженные формирования из минометов 82-го калибра, вопреки минским договоренностям, обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Широкино. Боевики в течение 20 минут выпустили 10 мин.

Уже около 08:20 оккупанты открыли огонь из противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового вооружения по подразделениям Объединенных сил вблизи Новолуганского.

Еще один обстрел был зафиксирован вблизи Луганского. Наемники около 11:15 совершили провокацию из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вся вооруженная активность противника была подавлена из легкого пехотного вооружения.

"Потерь с начала текущих суток среди наших героев-защитников, по имеющейся информации, нет", - добавили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 5 декабря 2019 года (mil.gov.ua)

Напомним, что 4 декабря позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Новолуганское и Широкино также попадали под обстрел боевиков. Вчера оккупанты трижды отрывали огонь, несмотря на режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов никто не пострадал.