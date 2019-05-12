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Боевики из минометов обстреляли позиции ООС возле Крымского

Новости » Происшествия    12.05.2019 - 12:59
Боевики из минометов обстреляли позиции ООС возле Крымского
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди подразделений ООС нет

В воскресенье, 12 мая 2019, российские оккупационные войска продолжили нарушать режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 зафиксированы 3 вражеские обстрелы позиций Объединенных сил. При этом противник применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, с минометов 120-го калибра были обстреляны укрепления украинских военных вблизи населенного пункта Крымское. Боевики выпустили 10 мин около 5 часов утра.

Кроме того, из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны подразделения Объединенных сил в районе Гнутово и Каменки.

"По предварительной информации, в течение текущих суток потерь в рядах Объединенных сил нет", - отметили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 12 мая 2019

Ситуация на Донбассе по состоянию на 12 мая 2019

Напомним, ранее украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила, что наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали нарушения боевиками обязательств по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения на Донбассе. В частности, наблюдатели зафиксировали 5 танков Т-72 вблизи Донецка.

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