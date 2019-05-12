Бойовики з мінометів обстріляли позиції ООС біля Кримського

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед підрозділів ООС немає

У неділю, 12 травня 2019, російські окупаційні війська продовжили порушувати режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, станом на 12:00 зафіксовано 3 ворожих обстріли позицій Об'єднаних сил. При цьому противник застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 120-го калібру були обстріляні укріплення українських військових поблизу населеного пункту Кримське. Бойовики випустили 10 мін близько 5 години ранку.

Крім того, з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні підрозділи Об'єднаних сил в районі Гнутового та Кам'янки.

"За попередньою інформацією, протягом поточної доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає", - зазначили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 12 травня 2019

Нагадаємо, раніше українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила, що спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували порушення бойовиками зобов'язань щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування на Донбасі. Зокрема, спостерігачі зафіксували 5 танків Т-72 поблизу Донецька.