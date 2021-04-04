Боевики под Мариуполем запустили начиненный взрывчаткой игрушечный самолет

Отмечается, что вооруженные формирования РФ продолжают провоцировать украинских военных и на этой неделе в районе поселка Широкино использовали запрещенное Женевскими конвенциями вооружение.

"Враг в последнее время прибегает к совершенно циничных, хоть и не новых способов, это - дистанционное минирование. На днях в рамках ответственности одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты было обнаружено самодельное взрывное устройство - детский игрушечный самолет, начиненный взрывчатым веществом. Прилетел по ветру со стороны противника. Казалось, безобидная детская игрушка. При вытаскивании кошкой сдетонировала", - говорится в сообщении.

Украинским военным удалось сохранить жизнь и здоровье личного состава, отметили в штабе.

Фото: пресс-центр штаба ООС

В пресс-центре также напомнили, что подобные случаи применения противником самодельных взрывных устройств - не редкость в районе проведения операции Объединенных сил.

"С 2014-го на Востоке страны зафиксировано более 300 инцидентов с применением противником самодельных взрывных устройств. Как и противопехотные мины, они являются оружием не избирательного действия и продолжают наносить большой ущерб не только военным, но и гражданскому населению. Следует заметить, что военнослужащие при обнаружении посторонних предметов сразу вызывают саперов, которые обезвреживают опасные находки", - сообщили в штабе.