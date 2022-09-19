UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Боевики "ЛНР" приговорили сотрудника ОБСЕ к 13 годам колонии

Иллюстративное фото: Боевики "ЛНР" приговорили сотрудника ОБСЕ к 13 годам колонии (twitter.com/osce_smm)
Автор: Валерия Полищук

"Верховный суд" так называемого "ЛНР" приговорил к 13 годам лишения свободы сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова. Боевики заподозрили его в "государственной измене".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК".

Шабанов был ассистентом по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии.

Сотрудник ОБСЕ был задержан на оккупированной территории Луганской области в середине апреля. Летом "Министерство госбезопасности ЛНР" обвинило его в передаче закрытых сведений представителям иностранных спецслужб.

Боевики заявили, что Шабанова якобы завербовал резидент "ЦРУ США в Украине, который ранее работал в СБУ". После якобы "специальной подготовки в США" сотрудник ОБСЕ в период с августа 2021-го по апрель 2022 года собирал "сведения о передвижениях военной техники и вооружений, а также о перемещениях личного состава подразделений "Народной милиции ЛНР".

Напомним, на фоне продления контрнаступления ВСУ на востоке Украины Россия решила вдвое усилить скрытую мобилизацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскОБСЕВойна России против Украины