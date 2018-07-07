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Интервью

Боевики "ЛДНР" проводит розыск "уклонистов" среди местных жителей призывного возраста

НовостиОбщество    07.07.2018 - 13:47
Иллюстративное фото (vk.com/sdd_sevastopol)
Иллюстративное фото (vk.com/sdd_sevastopol)

В "ЛДНР" объявили в розыск население призывного возраста, которое уклоняется воевать на стороне боевиков

Руководство боевиков организовало розыск населения призывного возраста, которое не желает принимать участие в боевых действиях в рядах российских оккупационных войск. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам ООС Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

Так, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, население временно оккупированных территорий Донбасса призывного возраста не желает принимать участие в боевых действиях в рядах российских оккупационных войск, даже несмотря на обещания относительно стабильного материального обеспечения.

Для выявления лиц, которые пытаются избежать мобилизации, российскими кураторами организован розыск под видом проведения тренировок по поиску дезертиров.

Указано, что задержанных, после проведения соответствующей "разъяснительной работы" об ответственности за уклонение от призыва, оккупанты в принудительном порядке направляют в пункты приема личного состава для доукомплектования соединений и частей 1 и 2 АК российско-оккупационных войск.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе боевики усилили контроль за перемещением местного населения, чтобы предупредить их массовый выезд на территорию Российской Федерации.

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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