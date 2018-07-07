Бойовики "ЛДНР" проводить розшук "ухильників" серед місцевих жителів призовного віку

У "ЛДНР" оголосили в розшук населення призовного віку, яка ухиляється воювати на боці бойовиків

Керівництво бойовиків організувало розшук населення призовного віку, що не бажає брати участь у бойових діях у лавах російських окупаційних військ. Про це повідомив спікер Міністерства оборони з питань ООС Дмитро Гуцуляк під час брифінгу.

Так, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, населення тимчасово окупованих територій Донбасу призовного віку не бажає брати участь у бойових діях у лавах російських окупаційних військ, навіть незважаючи на обіцянки щодо стабільного матеріального забезпечення.

Для виявлення осіб, які намагаються уникнути мобілізації, російськими кураторами організовано розшук під виглядом проведення тренувань з пошуку дезертирів.

Зазначено, що затриманих, після проведення відповідної "роз'яснювальної роботи" про відповідальність за ухилення від призову, окупанти в примусовому порядку направляють у пункти прийому особового складу для доукомплектування з'єднань та частин 1 і 2 АК російсько-окупаційних військ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованому Донбасі бойовики посилили контроль за переміщенням місцевого населення, щоб попередити їх масовий виїзд на територію Російської Федерації.