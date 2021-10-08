Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в мечети на севере Афганистана

По его данным, боевики ИГИЛ опубликовали в соцсетях заявление, в котором утверждают, что террорист-смертник группировки "привел в действие жилет со взрывчаткой среди толпы" прихожан шиитов в мечети.

Еще в одном заявлении террористов указывается, что подрывник - уйгур-мусульманин, которых, согласно утверждениям ИГИЛ, представители радикального движения "Талибан" обещали изгнать из Афганистана.

Теракт в мечети Кундуза в правительстве талибов осудили, обвинив ИГИЛ в попытке разжечь конфликты между шиитами и суннитами. Они также пообещали привлечь к ответственности организаторов нападения.

Фото: ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв мечети на севере в Афганистане (twitter.com/AkhtarUllahBac1)