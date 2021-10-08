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Бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у мечеті на півночі Афганістану

Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики терористичного угруповання ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у мечеті в Кундузі на півночі Афганістану. Таліби засудили і пообіцяли покарати вчинили теракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NDТV.

За його даними, бойовики ІДІЛ опублікували в соцмережах заяву, в якій стверджують, що терорист-смертник угруповання "привів у дію жилет з вибухівкою серед натовпу" прихожан шиїтів в мечеті.

Ще в одній заяві терористів вказується, що підривник - Уйгур-мусульманин, яких, згідно з твердженнями ІДІЛ, представники радикального руху "Талібан" обіцяли вигнати з Афганістану.

Теракт у мечеті Кундузу в уряді талібів засудили, звинувативши ІДІЛ у спробі розпалити конфлікти між шиїтами і сунітами. Вони також пообіцяли притягнути до відповідальності організаторів нападу.

Фото: ІДІЛ взяло на себе відповідальність за вибух мечеті на півночі в Афганістані (twitter.com/AkhtarUllahBac1)

Нагадаємо, в п'ятницю терорист-смертник атакував мечеть в провінції Кундуз. В результаті нападу загинули не менше 46 осіб, постраждали понад 140.

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ІДІЛАфганистанТеракт