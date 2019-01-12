Боевики хранят на "Стироле" десятки тонн опасных химических веществ, - МинВОТ

Фото: концерн "Стирол" (Wikimapia)

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В оккупированной Горловке (Донецкая обл.) на территории концерна "Стирол" в течение 2018 сохранялось несколько десятков тонн опасных химических веществ, в начале 2018 объемы которых иногда доходили до 80 тонн аммиака. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МинВОТ.

В частности, он отметил, что после захвата украинских предприятий оккупационными администрациями было заявлено, что предприятие "Концерн "Стирол" возобновит свою работу.

Фото: концерн "Стирол" (mtot.gov.ua)

"Однако предприятие до сих пор не работает, а наоборот - почти прекратило любую деятельность. На спутниковых снимках предприятия видно, что тепловых процессов не происходит: движение железнодорожного и автомобильного транспорта отсутствует, не проводятся работы по отгрузке и подвоз сырья и готовой продукции. Это ясно свидетельствует о консервации предприятия, а значит - и последующее хранение на его территории опасных веществ", - заявил Черныш.

По его словам, заявления оккупационных администраций о том, что Украина пытается применить или будет применять химическое оружие, является "дымовой завесой" для прикрытия работ, проводившихся на предприятии ЗАО "Концерн Стирол".

"По информации МВОТ, на предприятии в течение 2018 года сохранялось несколько десятков тонн опасных химических веществ, в начале 2018 объемы которых иногда доходили до 80 тонн аммиака. Если безответственно обращаться с таким веществом, то практически все население города может пострадать", - добавил Черныш.

Ранее в МинВОТ сообщали, что Россия ежегодно вывозит 2,8 млн тонн угля с оккупированных территорий Донбасса.

Также РБК-Украина писало, что российско-оккупационные войска продолжают наращивать тяжелое вооружение, в первую очередь танки и гаубицы, на Луганском направлении.