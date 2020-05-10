Боевики из гранатометов обстреляли жилые дома Трехизбенки

В субботу, 9 мая, пророссийские вооруженные формирования обстреляли из гранатометов различных систем окраины населенного пункта Трехизбенка вблизи линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, вчера около 21:00 боевики из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов открыли огонь по жилым домам Трехизбенки, подвергая опасности мирных жителей населенного пункта.

В результате обстрела были повреждены 2 дома с хозяйственными помещениями, жильцы не пострадали.

"Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и подтверждают откровенное игнорирование ими международного гуманитарного права", - подчеркнули в ООС.

Отмечается, что в ответ на вражескую агрессию, которая несла прямую угрозу жизни и здоровью военнослужащих и гражданских лиц, подразделения Объединенных сил были вынуждены открыть огонь в ответ.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 10 мая оккупационные силы 6 раз обстреливали позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Противник применял запрещенные минскими соглашениями минометы 120-го и 82-го калибров. Подразделения Объединенных сил открывали огонь в ответ.