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Боевики из гранатометов обстреляли украинских военных у Крымского

Новости » Общество    28.04.2019 - 13:24
Боевики из гранатометов обстреляли украинских военных у Крымского
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

С начала текущих суток по состоянию на 12:00 со стороны боевиков зафиксирован один провокационный обстрел

На Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 12:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксирован один провокационный обстрел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сообщается, что с 4:30 боевики применили гранатометы различных систем по украинским защитникам Крымского. Наши защитники дали адекватный ответ.

Напомним, в течение субботы, 27 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военный получил ранения. Боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение. По данным разведки, 27 апреля украинские военные ликвидировали трех оккупантов, еще шестеро были ранены.

Добавим, в районе проведения операции Объединенных сил 26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня, ранены двое украинских военнослужащих. Боевики обстреливали украинские позиции из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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