Боевики готовятся к активизации обстрелов на Донбассе, - разведка

Пророссийские боевики на Донбассе проводят скрытую подготовку к активизации обстрелов. На передовые позиции завозят боеприпасы, а также тренируют диверсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что командование оккупационных войск усиливает боеготовность своих соединений и частей. В частности, под видом перевозок имущества автомобильным транспортом для подготовки к зимнему периоду на передовые подразделения скрыто завозится дополнительное вооружение и боеприпасы. Также на передовую прибывают диверсионно-разведывательные группы, возросла интенсивность тренировок артиллерийских и минометных подразделениях.

"Таким образом, оккупанты скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью нанесения ущерба, провоцирования ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения", - говорится в сообщении.