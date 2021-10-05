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Боевики готовятся к активизации обстрелов на Донбассе, - разведка

Автор: Артем Горовенко

Пророссийские боевики на Донбассе проводят скрытую подготовку к активизации обстрелов. На передовые позиции завозят боеприпасы, а также тренируют диверсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что командование оккупационных войск усиливает боеготовность своих соединений и частей. В частности, под видом перевозок имущества автомобильным транспортом для подготовки к зимнему периоду на передовые подразделения скрыто завозится дополнительное вооружение и боеприпасы. Также на передовую прибывают диверсионно-разведывательные группы, возросла интенсивность тренировок артиллерийских и минометных подразделениях.

"Таким образом, оккупанты скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью нанесения ущерба, провоцирования ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ситуация с COVID-19 на оккупированном Донбассе очень напряженная.

Он допускает оказание гуманитарной помощи ОРДЛО, но есть условие.

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