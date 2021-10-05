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Бойовики готуються до активізації обстрілів на Донбасі, - розвідка

Автор: Артем Горовенко

Проросійські бойовики на Донбасі проводять приховану підготовку до активізації обстрілів. На передові позиції завозять боєприпаси, а також тренують диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

Повідомляється, що командування окупаційних військ посилює боєготовність своїх з'єднань і частин. Зокрема, під виглядом перевезень майна автомобільним транспортом для підготовки до зимового періоду на передові підрозділи приховано завозиться додаткове озброєння та боєприпаси. Також на передову прибувають диверсійно-розвідувальні групи, зросла інтенсивність тренувань артилерійських і мінометних підрозділах.

"Таким чином, окупанти приховано готують активізацію обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з метою нанесення збитку, провокування вогню у відповідь і знищення елементів системи спостереження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що ситуація з COVID-19 на окупованому Донбасі дуже напружена.

Він допускає надання гуманітарної допомоги ОРДЛО, але є умова.

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