Бойовики готуються до активізації обстрілів на Донбасі, - розвідка

Проросійські бойовики на Донбасі проводять приховану підготовку до активізації обстрілів. На передові позиції завозять боєприпаси, а також тренують диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

Повідомляється, що командування окупаційних військ посилює боєготовність своїх з'єднань і частин. Зокрема, під виглядом перевезень майна автомобільним транспортом для підготовки до зимового періоду на передові підрозділи приховано завозиться додаткове озброєння та боєприпаси. Також на передову прибувають диверсійно-розвідувальні групи, зросла інтенсивність тренувань артилерійських і мінометних підрозділах.

"Таким чином, окупанти приховано готують активізацію обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з метою нанесення збитку, провокування вогню у відповідь і знищення елементів системи спостереження", - йдеться в повідомленні.