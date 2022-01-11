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Боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ, погибли двое украинских военных

Автор: Анна Полисученко

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 10 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В сторону Песков противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Во время выполнения боевого задания на заминированном участке местности, в результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

По состоянию на 7 часов утра, 11 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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ООС