RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, загинули двоє українських військових

Автор: Анна Полисученко

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 10 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

У бік Пісків противник двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під час виконання бойового завдання на замінованій ділянці місцевості, внаслідок підриву, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку, 11 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООС