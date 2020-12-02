Боевики дважды открывали огонь на Донбассе

На протяжении прошлых суток, 1 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня. В частности огневую активность противника с применением стрелкового оружия зафиксировано неподалеку от населенного пункта Катериновка.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Кроме того, из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку Попасной.

От начала текущих суток, 2 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Объединенные силы контролируют ситуацию в районе проведения операции.

Напомним, в период с 1 августа по 31 октября 2020 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине не зафиксировала жертв среди гражданского населения на Донбассе в результате активных боевых действий. Это объясняют внедрением усиленного режима прекращения огня.

РБК-Украина писало, что на Донбассе с вечера 27 по вечер 29 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 163 обстрела. Большинство из них - в Луганской области.