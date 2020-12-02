Бойовики двічі відкривали вогонь на Донбасі

Впродовж минулої доби, 1 грудня, збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню. Зокрема вогневу активність ворога із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Катеринівка.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Крім того, з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік Попасної.

Від початку поточної доби, 2 грудня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Об’єднані сили контролюють ситуацію в районі проведення операції.

Нагадаємо, у період з 1 серпня по 31 жовтня 2020 року Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні не зафіксувала жертв серед цивільного населення на Донбасі внаслідок активних бойових дій. Це пояснюють впровадженням посиленого режиму припинення вогню.

РБК-Україна писало, що на Донбасі з вечора 27 на вечір 29 листопада Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 163 обстріли. Більшість з них - у Луганській області.