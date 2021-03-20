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Боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе

Автор: Даша Харченко

В течении прошлых суток, 19 марта, на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Они были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщает штаб операции Объеденных сил.

В частности, вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Из стрелкового оружия противник совершил обстрел на том же направлении недалеко от населенного пункта Пищевик.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на территории ОРДЛО.

Также 19 марта в результате вражеского обстрела погиб украинский военный.

Напомним, днем ранее вблизи Южного во время вражеского обстрела получил смертельное ранение украинский военный. Боевики обстреляли позиции ООС из артиллерийского вооружения и автоматического оружия.

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