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Бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі

Автор: Даша Харченко

Протягом минулої доби, 19 березня, на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Зокрема, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь із артилерійських систем 122-го калібру, мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Зі стрілецької зброї противник здійснив обстріл на тому ж напрямку неподалік населеного пункту Пищевик.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на території ОРДЛО.

19 березня також в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий.

Нагадаємо, днем раніше поблизу Південного під час ворожого обстрілу отримав смертельне поранення український військовий. Бойовики обстріляли позиції ООС з артилерійського озброєння та автоматичної зброї.

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