Бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі

Протягом минулої доби, 19 березня, на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.
Зокрема, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь із артилерійських систем 122-го калібру, мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Зі стрілецької зброї противник здійснив обстріл на тому ж напрямку неподалік населеного пункту Пищевик.
Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на території ОРДЛО.
19 березня також в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий.
Нагадаємо, днем раніше поблизу Південного під час ворожого обстрілу отримав смертельне поранення український військовий. Бойовики обстріляли позиції ООС з артилерійського озброєння та автоматичної зброї.