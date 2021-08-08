Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе

В воскресенье, 8 августа, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован вблизи Светлодарска. Оккупанты обстреляли позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, у Золотого-4 российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 7 августа, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военный погиб, еще двое получили ранения.