Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі

У неділю, 8 серпня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований поблизу Світлодарська. Окупанти обстріляли позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Крім того, біля Золотого-4 російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 7 серпня, бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один військовий загинув, ще двоє отримали поранення.