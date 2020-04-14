Боевики дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе

От начала суток боевики дважды нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, с начала суток на Донецком направлении, противник со станковых противотанковых гранатометов обстрелял украинские позиции неподалеку Авдеевки. Кроме того, враг открывал огонь в районе Красногоровки из пулеметов крупного калибра.

Как отмечается, украинские военнослужащие вели адекватные оборонительные действия и подавили вражескую активность. Потерь среди них нет.

Напомним, на Донбассе 13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Также на железнодорожном вокзале в неподконтрольной украинскому правительству Ясиноватой рядом с наблюдателями СММ ОБСЕ попали боеприпасы. Наблюдатели переместились на 1 км на север от железнодорожного вокзала в Ясиноватой и продолжили осуществлять мониторинг соблюдения режима прекращения огня.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что российско-оккупационные силы дискредитируют украинских военнослужащих и препятствуют деятельности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.