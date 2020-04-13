Боевики дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, ранен боец ООС

Сегодня, 13 апреля, с начала суток боевики дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, первый раз враг начал обстрел защитников возле н.п. Пески в 9:35, с использованием ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в 11:20 оккупанты в районе Павлополя нарушили режим тишины, применяя станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.

Как отмечается, в результате вражеских атак, один из украинских военнослужащих был ранен. Состояние его здоровья сейчас удовлетворительное.

Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия и подавили вражескую активность.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 12 апреля, российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляли позиции Объединенных сил. В результате обстрелов Украина потеряла одного защитника, еще один воин получил боевое ранение.

Кроме того, ранее сообщалось, что оккупационные силы пытаются дискредитировать украинских военнослужащих. Оккупанты распространяют неправдивую информацию о причастности Объединенных сил к гибели мирных жителей на Донбассе. Также наемники препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ.