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Боевики дважды обстреливали позиции ООС на Донбассе

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Донбасс, Понедельник 27 сентября 2021 17:09
Боевики дважды обстреливали позиции ООС на Донбассе Фото: Боевики дважды обстреливали позиции ООС на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 27 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы в направлении населенных пунктов Попасная и Новолуганское. Российско-оккупационные войска совершили прицельные обстрелы из ручных противотанковых гранатометов.

"Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 16 сентября, боевики шесть раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. В результате подрыва на взрывчатке один украинский военный погиб, еще один - получил ранения.

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