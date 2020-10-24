ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики дважды нарушили "тишину" вблизи Шумов

Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 24 октября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики дважды нарушали режим "тишины". Оккупанты обстреливали украинские позиции вблизи Шумов.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает командование ООС в Facebook.

По данным штаба, российско-оккупационные войска осуществили два провокационных выстрела из стрелкового оружия. Украинские военнослужащие ответный огонь на вражескую провокацию не открывали.

В результате обстрела ни один военный из состава Объединенных сил не пострадал.

"Находясь начеку для адекватного реагирования на любые провокационные действия противника, подразделения Объединенных сил придерживаются достигнутых мирных договоренностей в полном объеме", - отметили в командовании.

Напомним, вчера оккупанты нарушали перемирие вблизи Катериновки и Шумов. Подразделения Объединенных сил потерь не понесли.

Добавим, наблюдательная миссия ОБСЕ с 15 октября не фиксирует нарушений перемирия на Донбассе.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассперемириеООС