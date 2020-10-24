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Бойовики двічі порушили "тишу" поблизу Шумів

Автор: Дмитро Левицький

З початку 24 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі проросійські бойовики двічі порушували режим "тиші". Окупанти обстрілювали українські позиції поблизу Шумів.

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Про це повідомляє командування ООС у Facebook.

За даними штабу, російсько-окупаційні війська здійснили два провокативні постріли зі стрілецької зброї. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на ворожу провокацію не відкривали.

В результаті обстрілу жоден військовий зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

"Перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які провокативні дії противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються досягнутих мирних домовленостей у повному обсязі", - наголосили у командуванні.

Нагадаємо, вчора окупанти порушували перемир'я поблизу Катеринівки та Шумів. Підрозділи Об'єднаних сил втрат не зазнали.

Додамо, спостережна місія ОБСЄ з 15 жовтня не фіксує порушень перемир'я на Донбасі.

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